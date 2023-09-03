Через потужний Тайфун в Тайвані евакуювали тисячі людей

Тайвань готується до прибуття потужного тайфуну Хайкуй. Майже 3000 людей були евакуйовані, також скасували внутрішні авіарейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Очікується, що тайфун Хайкуй вийде на гірський південний схід Тайваню в неділю 3 вересня. Уряд заявив, що 2868 людей вже евакуювали з поселень. Округи та міста на сході та півдні оголосили цей день вихідним.

Влада мобілізувала військових та обладнання для допомоги в ліквідації наслідків майбутньої повені, яку може спричинити негода. Дві головні внутрішні авіакомпанії Тайваню UNI Air і Mandarin Airlines скасували всі рейси. Також, було відмінено всі поромні перевезення до морських островів.

Тайфуни в Тайвані

Наприкінці липня острівна держава відмінила свої щорічні військові навчання через через підготовку до найсильнішого шторму за чотири роки. Тайфун Доксурі отримав четверту категорію небезпеки за шкалою ризику тропічних штормів від 1 до 5 балів.