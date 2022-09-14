Через Польщу. Ізраїль приховано постачає Україні системи боротьби з безпілотниками, - ЗМІ

Як пише видання, компанія повідомила міністерству оборони, що продаж був в Польщу, і, ймовірно, заявляла, що не знала про те, що Варшава виступала посередником у передачі зброї Україні, яка використовувала ізраїльські системи для боротьби з вторгненням РФ.

Джерела в оборонній промисловості уточнили, що системи боротьби з дронами, які можуть перехоплювати та виводити з ладу безпілотні літальні апарати, класифікуються як "передова оборонна технологія" і тому не схвалені для продажу в Україні.

Проте, уряд Ізраїлю, як пишуть ЗМІ, схоже, не зацікавлений у зриві угоди.

Зазначено, що Міністерство оборони Ізраїлю виступає проти продажу Україні як наступальних, так і передових оборонних систем на тій підставі, що це зашкодить "делікатним відносинам" Єрусалиму з Москвою.

Так, Ізраїль намагався зберегти зв’язки з РФ, особливо через російську військову присутність у сусідній Сирії, хоча відносини нещодавно охолодилися, оскільки Єрусалим став дедалі відвертіше говорити про Україну.

При цьому ізраїльське видання наголошує, відмова Єрусалиму надіслати військову допомогу "розлютила Україну", яка закликала Ізраїль продати "Залізний купол" та іншу оборонну зброю.

Зазначено, що Ізраїль вважається світовим лідером у розробці технології боротьби з безпілотниками, до якої залучені кілька ізраїльських компаній - Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear і Avnon Group.

Ізраїльські системи були розгорнуті Азербайджаном під час конфлікту з Вірменією, а також були продані США та країнам Латинської Америки, Африки та Східної Європи.

У липні Ізраїль почав надавати пряму фінансову підтримку організаціям цивільної допомоги, які діють у зруйнованій війною країні.

Він також керував польовим госпіталем у Західній Україні протягом шести тижнів до закриття у квітні.