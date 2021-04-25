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"Через переворот в Білорусі". Лукашенко заявив про підготовлюваний напад на РФ

Автор: Даша Харченко

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі нібито готувався державний переворот з метою ввести війська НАТО. За його словами, це був "трамплін" для нападу на Росію.

Про це Лукашенко сказав в ефірі телеканалу ОНТ.

Він упевнений, що через "переворот в Білорусі" готувався напад на Росію.

"Їм треба було на добу <...> прийти тут до влади, нібито прийти і заявити, що ми у владі. Для чого? Щоб попросити ввести війська НАТО на територію Білорусі і вибудувати їх на східному кордоні біля Смоленська. Це був трамплін, я вам завжди говорив, для нападу на Росію", - сказав Лукашенко.

Раніше Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот в країні. За його словами, було кілька сценаріїв.

Нагадаємо, США відкинули звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом".

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