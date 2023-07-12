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Из-за перевозки сырой нефти: Индонезия арестовала судно под флагом Ирана

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Индонезия, Среда 12 июля 2023 07:54
Из-за перевозки сырой нефти: Индонезия арестовала судно под флагом Ирана Фото: судно под флагом Ирана задержали в Индонезии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Судно MT Arman 114 под флагом Ирана, перевозившее 272 568 метрических тонн легкой сырой нефти, а также экипаж из 28 граждан Сирии и трех других пассажиров арестовали в Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Соединенные Штаты Америки и союзники обвинили Иран в использовании переполненных судоходных путей в Персидском заливе и других местах, чтобы обойти западные санкции в отношении его ядерной программы.

Танкер MT Arman 114 под флагом Ирана "подозревается в осуществлении незаконной перегрузочной деятельности" в исключительной экономической зоне Индонезии, отмечается в заявлении службы морской безопасности.

Судно арестовали после того, как в Индонезии обнаружили, что с него, вероятно, перегрузили сырую нефть на судно MT S Tinos под флагом Камеруна. "Два судна были пойманы с поличным во время перевалки сырой нефти", - добавили в службе морской безопасности.

Отмечается, что танкер выключил систему информации о судоходстве и не поднял флаг. Когда к нему приблизились, он пытался убежать. Его задержали с помощью Малайзии, которая "развернула специальные морские войска с использованием вертолетов".

Захват Ираном судов в Персидском заливе

По данным военно-морских сил США, с 2021 года Иран преследовал, атаковал или захватил около 20 торговых судов под международными флагами. На прошлой неделе в международных водах Персидского залива Корпус стражей исламской революции захватил еще одно коммерческое судно.

В мае Тегеран захватил два танкера под флагом Маршалловых островов, зафрахтованных компанией Chevron.

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