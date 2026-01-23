Из-за личного конфликта? Трамп отозвал приглашение в Совет мира для Канады

Что известно о Совете мира

Напомним, вчера, 22 января, президент США Дональд Трамп провел церемонию создания Совета мира, на которую пришли представители менее 20 стран. Среди них не было ни одного крупного западного союзника Вашингтона.

Примечательно, что общее число участников Совета мира Трампа оказалось меньше объявленного количества из около 35 человек, о которых говорили ранее в администрации президента США. Отмечалось, что временное членство стран в Совете мира действует 3 года, и является бесплатным. Страны, которые стремятся к постоянному членству, должны внести по 1 млрд долларов.

Известно, что Трамп пригласил в Совет мира и Украину. По словам президента Владимира Зеленского, украинские дипломаты сейчас прорабатывают приглашение, но, отметил глава государства, "сложно представить участие Украины в Совете с РФ и Беларусью.

