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Из-за обстрелов опаздывают 15 поездов, - Укрзализниця

Фото: из-за обстрелов задерживаются 15 поездов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 9 марта, из-за аварийных обесточений в результате российских обстрелов с задержкой будет двигаться 15 поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Из 98 рейсов 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут.
В частности:

  • №191/192 Краматорск Одесса +2:51
  • №7/8 Одесса Харьков +2:42
  • №91/92 Харьков Одесса +2:31
  • №53/54 Одесса Днепр +2:23
  • №29/30 Ужгород Киев +1:54
  • №7/8 Черновцы Киев +1:52
  • №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38
  • №95/96 Рахов Киев +1:17
  • №23/24 Хелм Киев +1:14
  • №31/32 Перемышль Запорожья +1:11
  • №119/120 Львов Запорожье +0:55
  • №77/78 Одесса Ковель +0:51
  • №749/750 Киев Вена +0:40
  • №45/46 Харьков Ужгород +0:32
  • №3/4 Запорожье Ужгород +0:30

"Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность, а крепости несокрушимости с резервным питанием готовы принимать гостей весь день", - отметили в компании.

Кроме этого, там добавили, что всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, будут ждать на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

Также при обстреле в Киевской области сработало ПВО.

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