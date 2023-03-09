Из-за обстрелов опаздывают 15 поездов, - Укрзализниця

В четверг, 9 марта, из-за аварийных обесточений в результате российских обстрелов с задержкой будет двигаться 15 поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Из 98 рейсов 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут.
В частности:
"Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность, а крепости несокрушимости с резервным питанием готовы принимать гостей весь день", - отметили в компании.
Кроме этого, там добавили, что всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, будут ждать на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.
Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.
Также при обстреле в Киевской области сработало ПВО.
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