В Одессе раздался взрыв
В Одессе днем 17 мая раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Одессы Геннадия Труханова.
"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - написал Труханов.
Детали относительно причин и последствий взрыва в Одессе пока нет. При этом местные СМИ пишут о возможном "прилете".
Отметим, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
Обстрел Украины 17 мая
В ночь на 17 мая российские войска выпустили по Украине 20 дронов-камикадзе "Шахед".
Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники. ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.
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