Из-за обстрела Лозовой ряд поездов будет следовать с опозданиями: подробности от УЗ

"В связи с обстрелом уже следует объездным маршрутом поезд №66/65-166/165 Умань - Черкассы - Харьков, то же самое ожидает другие поезда краматорского направления", - отметили в "Укрзалізниці".

Сообщается, что объезд под резервным тепловозом вызовет задержку в пределах часа. При этом пассажиров из и от Лозовой к поездам в Панютино будут доставлять автобусы.

Также внесены временные изменения в курсирование пригородных поездов:

Отменяется:

№6852 Дубово - Харьков-Пассажирский;

№6414 Харьков - Пассажирский - Лозовая.

Измененным маршрутом будет курсировать: