Из-за обстрела Краматорска есть погибший и 5 раненых

Россияне ударили по Краматорску 13 февраля. Один человек погиб, пять раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"По меньшей мере 1 человек погиб и 5 ранены в результате сегодняшнего удара по Краматорску", - рассказал он.
По предварительной информации, россияне сбросили на город две ФАБ-250.
"От ранений погиб 46-летний мужчина. Среди раненых - 16-летняя девушка. Повреждены два дома и несколько автомобилей", - добавил Филашкин.
Последствия обстрела Краматорска (t.me/VadymFilashkin)
Утром четверга, 13 февраля, российская армия уобстреляла город Краматорск Донецкой области. Целили в частный сектор и промышленную зону.
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