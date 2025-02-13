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Из-за обстрела Краматорска есть погибший и 5 раненых

Фото: из-за обстрела Краматорска есть погибший и 5 раненых (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне ударили по Краматорску 13 февраля. Один человек погиб, пять раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 5 ранены в результате сегодняшнего удара по Краматорску", - рассказал он.

По предварительной информации, россияне сбросили на город две ФАБ-250.

"От ранений погиб 46-летний мужчина. Среди раненых - 16-летняя девушка. Повреждены два дома и несколько автомобилей", - добавил Филашкин.
 

 


Последствия обстрела Краматорска (t.me/VadymFilashkin)

 

Обстрел Краматорска

Утром четверга, 13 февраля, российская армия уобстреляла город Краматорск Донецкой области. Целили в частный сектор и промышленную зону.

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КраматорскДонецкая область