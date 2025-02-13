Из-за обстрела Краматорска есть погибший и 5 раненых

"По меньшей мере 1 человек погиб и 5 ранены в результате сегодняшнего удара по Краматорску", - рассказал он.

По предварительной информации, россияне сбросили на город две ФАБ-250.

"От ранений погиб 46-летний мужчина. Среди раненых - 16-летняя девушка. Повреждены два дома и несколько автомобилей", - добавил Филашкин.





Последствия обстрела Краматорска (t.me/VadymFilashkin)