ua en ru
Чт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ ударила по Краматорску, целились по частному сектору

Четверг 13 февраля 2025 12:59
UA EN RU
РФ ударила по Краматорску, целились по частному сектору Иллюстративное фото: РФ ударила по Краматорску 13 февраля (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром четверга, 13 февраля, обстреляла город Краматорск Донецкой области. Целили в частный сектор и промышленную зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

"Краматорск подвергся вражескому обстрелу - промышленная зона и частный сектор", - сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

По его словам, сейчас выясняются последствия обстрела. На месте работают все соответствующие службы.

По состоянию на 13:00 о пострадавших не сообщалось.

Обстрелы Краматорска

Напомним, российские войска постоянно обстреливают Краматорск Донецкой области.

Ранее мы писали, что россияне нанесли удар по городу 15 января. тогда КАБ попал в одну из квартир многоэтажки в одном из спальных районов города. Девять человек получили ранения.

На днях российская армия нанесла авиационные удары по жилым кварталам Константиновки и Краматорска. Известно о жертве и более 10 раненых.

Стоит напомнить, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления обстрелов и боевых действий. С помощью эвакуационных поездов регулярно доставляют людей в более безопасные регионы Украины. Там переселенцам оказывают необходимую помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Краматорск
NEWS
Зеленский распорядился ограничить наценку в аптеках на лекарства
Зеленский распорядился ограничить наценку в аптеках на лекарства
DAILY
Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?