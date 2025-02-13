Через обстріл Краматорська є загиблий і 5 поранених

"Щонайменше 1 людина загинула і 5 поранені внаслідок сьогоднішнього удару по Краматорську", - розповів він.

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто дві ФАБ-250.

"Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених - 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів", - додав Філашкін.



Наслідки обстрілу Краматорська (t.me/VadymFilashkin)