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Через обстріл Краматорська є загиблий і 5 поранених

Фото: через обстріл Краматорська є загиблий і 5 поранених (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни вдарили по Краматорську 13 лютого. Одна людина загинула, п'ять поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Щонайменше 1 людина загинула і 5 поранені внаслідок сьогоднішнього удару по Краматорську", - розповів він.

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто дві ФАБ-250.

"Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених - 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів", - додав Філашкін.
 

 

Наслідки обстрілу Краматорська (t.me/VadymFilashkin)

Обстріл Краматорська

Уранці четверга, 13 лютого, російська армія обстріляла місто Краматорськ Донецької області. Цілили в приватний сектор і промислову зону.

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КраматорськДонецька область