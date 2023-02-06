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Из-за нагрузки и погоды в Украине отключения света будут продолжительнее, - Yasno

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Украина, Понедельник 06 февраля 2023 21:38
Из-за нагрузки и погоды в Украине отключения света будут продолжительнее, - Yasno Фото: из-за погрузки и погоды в Украине отключение электроэнергии будет более длительным (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Ухудшение погодных условий и похолодание приведет к увеличению нагрузки на энергосистему. В связи с этим возможно увеличение времени отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергея Кваленко.

По его данным, на вторник, 7 февраля, "Укрэнерго" предоставил такие ограничения по потреблению электроэнергии в Киеве - 1147 МВт в день и 768 МВт ночью. А вот в Днепре – 1707 МВт в день и 1652 МВт на ночь.

"По прогнозам неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. Вполне вероятно, что коллегам придется применять более длительные отключения. Хотя генерация выросла, но из-за морозов растет и потребление. Также сетевые ограничения НЭК не дают возможности системе работать полноценно", - написал он.

Коваленко отметил, что ненастье и снегопад могут быть причиной дополнительных аварий на линиях.

"Поэтому прошу осторожно пользоваться электроприборами. В случае аварий обращайтесь к ОСМД или коллегам из ОСР", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что 5 февраля примерно в 11 утра в в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также на левом берегу были введены стабилизационные отключения света.

Также мы писали, что, по информации "Укрэнерго", ситуация со светом в Одессе и области может улучшиться с 10 февраля.

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