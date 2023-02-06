Через навантаження та погоду в Україні відключення світла будуть тривалішими, - Yasno

Погіршення погодних умов та похолодання призведе до збільшення навантаження на енергосистему. У зв'язку з цим можливе збильшення часу відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергія Коваленка.

За його даними, на вівторок, 7 лютого, "Укренерго" надав такі обмеження по споживанню електроенергії у Києві - 1147 МВт на день та 768 МВт вночі. А от у Дніпрі - 1707 МВт на день та 1652 МВт на ніч.

"За прогнозами тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Цілком імовірно, що колегам доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Хоча генерація зросла, але та через морози зростає і споживання. Також мережеві обмеження НЕК не дають можливості системі працювати повноцінно", - написав він.

Коваленко зазначив, що непогода та снігопад можуть бути причиною додаткових аварій на лініях.

"Тому прошу обережно користуватися електроприладами. У разі аварій звертайтеся до ОСББ або до колег з ОСР", - написав він.