Через НАТО идет 80% военной помощи Украине, - посол

Сейчас НАТО отвечает за более 80% поставок военной помощи Украине.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.
По ее словам, в прошлом году благодаря запуску программы PURL (инициатива, которая предусматривает закупку оружия в США за счет Европы и Канады - ред.) НАТО впервые начало координировать поставки оружия через инициативу НАТО по безопасности помощи и тренировок для Украины в Висбадене (NSATU)".
"Если обобщить, NSATU на сегодня отвечает за более 80% поставок военной помощи для Украины. Это в целом, не только в рамках PURL", - отметила Гетьманчук.
Она напомнила, что под NSATU сегодня находится польский логистический хаб в Жешуве LEN-P, через который и в дальнейшем происходит подавляющее большинство поставок в Украину.
К тому же завершается формальный процесс перехода логистического хаба в Румынии LEN-R под зонтик NSATU. Поэтому сегодня с точки зрения координации фандрейзинга и поставки военной помощи НАТО играет ключевую роль.
"Также именно в НАТО (NSATU и SHAPE) формируется и валидируется финальный список оборонных потребностей Украины. На техническом уровне мы называем его CURL (Comprehensive Ukraine Requirements List) - то есть комплексный список потребностей Украины, частью которого является PURL - именно американские вооружения", - добавила посол.
Напомним, в прошлом году США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.
На программу уже выделили средства, в частности, Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.
В сентябре 2025 года первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины присоединились уже 24 страны.
Кроме того, по его словам, Украина ожидает роста взносов в программу PURL.