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Из-за нападения ХАМАС на Израиль погибли более 1200 человек

Фото: из-за нападения ХАМАС погибли уже более 1200 жителей Израиля (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибли более 1200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание сообщает, что такая информация была озвучена на государственном телевидении. В то же время, Al Jazeera сообщает о более чем 900 погибших людях в Секторе Газы и 21 погибшем на западном берегу Иордана.

Отметим, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о 450 пораженных целях за минувшие сутки. Последней массированной атакой стал обстрел района Аль-Фуркани – там десятки истребителей атаковали инфраструктуру боевиков.

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, на днях боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, оккупировали некоторые поселения и начали убивать гражданских людей. В ответ Израиль начал бить по боевикам на территории Сектора Газа. При этом уже к вечеру первого дня военным ЦАХАЛу удалось вернуть большинство территорий, находившихся под контролем террористов.

Согласно информации СМИ, Израиль уже запросил военную помощь США, в том числе системы противовоздушной обороны.

Кроме того, территорию Израиля атаковали со стороны Ливана (били боевики "Хезболлы") и Сирии. ЦАХАЛ оба раза бил в ответ.

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