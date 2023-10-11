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Через напад ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 1200 людей

Фото: через напад ХАМАС загинуло вже понад 1200 жителів Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Через напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 1200 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання повідомляє, що таку інформацію озвучили на державному телебаченні. Водночас, Al Jazeera повідомляє про понад 900 загиблих людей в Секторі Гази та 21 загиблого на західному березі Йордану.

Зазначимо, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про 450 уражених цілей за минулу добу. Останньою масованою атакою став обстріл району Аль-Фуркані - там десятки винищувачів атакували інфраструктуру бойовиків.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, днями бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, окупували деякі поселення та почали вбивати цивільних людей. У відповідь Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Гази. При цьому, вже до вечора першого дня військовим ЦАХАЛу вдалося відбити більшість територій, які перебували під контролем терористів.

Згідно з інформацією ЗМІ, Ізраїль вже запросив військову допомогу США, у тому числі системи протиповітряної оборони.

Крім цього, територію Ізраїлю атакували з боку Лівану (били бойовики "Хезболи") та Сирії. ЦАХАЛ обидва рази бив у відповідь.

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ХАМАСІзраїль