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Из-за масштабных лесных пожаров в Канаде эвакуировали более 16 тысяч человек

Фото: в провинции Канады масштабные лесные пожары (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Масштабные лесные пожары в атлантической канадской провинции Новая Шотландия уничтожили частные дома и заставили тысячи эвакуироваться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В Новой Шотландии вспыхнули шесть лесных пожаров, один из которых, по предварительным оценкам департамента природных ресурсов провинции, охватил 788 гектаров территории.

Заместитель руководителя пожарной службы Дэйв Мелдрум сообщил, что пожар развивается быстро и все еще не находится под контролем. В столице провинции Галифаксе объявили чрезвычайное положение.

Информации о пострадавших пока нет, однако известно, что огонь уничтожил не менее 10 зданий. По состоянию на 29 мая около 16 400 человек были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись от огня.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал масштабные пожары в Новой Шотландии невероятно серьезными и сказал, что его правительство готово оказать помощь, если потребуется.

Лесные пожары в Канаде

Из-за жаркой и сухой погоды на западе Канады призвали людей быть бдительными, поскольку прогнозируемая температура в некоторых районах достигнет +30 градусов по цельсию, что на 10-15 выше нормы.

Также в целях безопасности на фоне крупных пожаров в Канаде существенно сократили добычу нефти.

В провинции Альберта эвакуировали более 24 тысяч человек из - за масштабных лесных пожаров. По состоянию на начало мая огонь сжег около 121,9 тысяч гектаров земель.

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