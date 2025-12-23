Из-за экопошлины СВАМ Украина может полностью потерять европейские рынки сбыта, - "Метинвест"

Как он подчеркнул, война радикально изменила возможности украинской промышленности. "Метинвест", до 2022 года являвшийся крупнейшим частным инвестором страны и ежегодно вкладывавший 1 млрд долларов в модернизацию производства, сегодня работает в режиме выживания.

Компания потеряла предприятия в Мариуполе, а количество работников сократилось со 120 тыс. до 50 тыс. Через ряды ВСУ прошли более 11 тысяч сотрудников группы.

На этом фоне ключевую угрозу экспорту и экономике представляет экологическая пошлина СВАМ, которая должна заработать для Украины уже с 2026 года. Этот механизм обязывает импортеров стали и других энергоемких товаров платить дополнительный углеродный налог в зависимости от уровня выбросов.

Для украинской металлургии это означает дополнительные расходы в размере 50-100 евро на каждую тонну стали - то есть фактически потеря конкурентоспособности на европейском рынке, который является основным для Украины.

Водовиз предостерег: без изменений подходов ЕС СВАМ может привести к резкому падению экспорта, остановке производств и потере рабочих мест в секторе, который обеспечивает критически важные валютные поступления и 10% ВВП страны. Часть металлургических предприятий работает в нескольких десятках километров от линии фронта, и любая дополнительная финансовая нагрузка может стать для них критической.

Сейчас "Метинвест" пытается адаптироваться к новой реальности и изучает возможность инвестирования в производство HBI - низкоуглеродистого продукта, который может иметь спрос в ЕС, говорит эксперт. Однако такие проекты нуждаются в миллиардных вложениях и гарантиях безопасности, которых в военное время украинский бизнес лишен.

Ситуацию дополнительно усложняет кадровый кризис. Мобилизация, миграция молодежи и остановка образовательных учреждений в промышленных регионах создали нехватку специалистов, которых промышленность еще никогда не испытывала. "Строительство новой доменной печи требует нескольких тысяч специалистов. Сегодня таких ресурсов в Украине просто нет", - подчеркнул Водовиз.

Не менее острым остается вопрос энергостойкости: обстрелы энергетической инфраструктуры регулярно приводят к остановке комбинатов и многомиллионным убыткам. Следовательно, компания развивает собственную генерацию - солнечные и ветровые проекты, резервные системы и локальные энергетические решения, чтобы уменьшить зависимость от центральной сети.