CBAM может нанести Украине миллиардный ущерб уже в ближайшие годы, - Зинченко

Украинские экспортеры, для которых европейский рынок стал фактически безальтернативным, оказываются под возрастающим давлением из-за внедрения механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM).

По его словам, с 1 октября 2023 года идет переходный период, в рамках которого компании, экспортирующие продукцию в ЕС, обязаны представлять квартальные верифицированные отчеты об углеродном следе.

"Большие украинские экспортеры (прежде всего металлургия, цементная промышленность, частично химия и производство удобрений) уже два года готовят и представляют эти отчеты. То есть с точки зрения отчетности и наличия европейских верификаторов - они готовы. Это очень дорого, но они это делают, потому что выбора нет", - подчеркнул Зинченко.

Однако картина коренным образом меняется, когда речь идет о среднем и малом бизнесе. "Многие компании до сих пор даже не знают, что такое CBAM", - отметил Зинченко.

Хотя ЕС недавно принял исключение для очень малых объемов (менее 150 тонн в год или углеродный след < 50 тонн CO₂), он охватывает лишь мизерную часть экспортеров. В целом под CBAM потенциально подпадает около 15% украинского экспорта в ЕС - это 3-4 млрд долларов с около 25 млрд долларов товарного экспорта в 2024 году.

GMK Center просчитал экономический эффект для металлургии в апреле 2025 года. Зинченко предупреждает: по самому худшему сценарию - без отсрочки и без модернизации - потери будут колоссальными.

"2026-2030 годы: прямые потери экспорта: ≈ 4,7 млрд долларов; утраченные инвестиции: ≈ 2,7 млрд долларов в 2026-2030 (нет прибыли → не из чего инвестировать); потери ВВП: ≈ 7,3 млрд долларов ежегодно начиная с 2030-го, потери бюджета (налоги): ≈ 1,5 млрд долларов ежегодно начиная с 2030-го", - привел он расчеты.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украине нужно срочно определить четкую позицию по механизму трансграничной углеродной корректировки (CBAM) и активно работать над его согласованием с европейскими партнерами.