Из-за экопошлины СВАМ Украина может полностью потерять европейские рынки сбыта, - "Метинвест"

Введение механизма трансграничной углеродной корректировки (СВАМ) в ЕС может стать одним из самых серьезных ударов по украинской промышленности в 2026 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Проектного офиса гендиректора Группы "Метинвест" Александра Водовиза.

Как он подчеркнул, война радикально изменила возможности украинской промышленности. "Метинвест", до 2022 года являвшийся крупнейшим частным инвестором страны и ежегодно вкладывавший 1 млрд долларов в модернизацию производства, сегодня работает в режиме выживания.

Компания потеряла предприятия в Мариуполе, а количество работников сократилось со 120 тыс. до 50 тыс. Через ряды ВСУ прошли более 11 тысяч сотрудников группы.

На этом фоне ключевую угрозу экспорту и экономике представляет экологическая пошлина СВАМ, которая должна заработать для Украины уже с 2026 года. Этот механизм обязывает импортеров стали и других энергоемких товаров платить дополнительный углеродный налог в зависимости от уровня выбросов.

Для украинской металлургии это означает дополнительные расходы в размере 50-100 евро на каждую тонну стали - то есть фактически потеря конкурентоспособности на европейском рынке, который является основным для Украины.

Водовиз предостерег: без изменений подходов ЕС СВАМ может привести к резкому падению экспорта, остановке производств и потере рабочих мест в секторе, который обеспечивает критически важные валютные поступления и 10% ВВП страны. Часть металлургических предприятий работает в нескольких десятках километров от линии фронта, и любая дополнительная финансовая нагрузка может стать для них критической.

Сейчас "Метинвест" пытается адаптироваться к новой реальности и изучает возможность инвестирования в производство HBI - низкоуглеродистого продукта, который может иметь спрос в ЕС, говорит эксперт. Однако такие проекты нуждаются в миллиардных вложениях и гарантиях безопасности, которых в военное время украинский бизнес лишен.

Ситуацию дополнительно усложняет кадровый кризис. Мобилизация, миграция молодежи и остановка образовательных учреждений в промышленных регионах создали нехватку специалистов, которых промышленность еще никогда не испытывала. "Строительство новой доменной печи требует нескольких тысяч специалистов. Сегодня таких ресурсов в Украине просто нет", - подчеркнул Водовиз.

Не менее острым остается вопрос энергостойкости: обстрелы энергетической инфраструктуры регулярно приводят к остановке комбинатов и многомиллионным убыткам. Следовательно, компания развивает собственную генерацию - солнечные и ветровые проекты, резервные системы и локальные энергетические решения, чтобы уменьшить зависимость от центральной сети.