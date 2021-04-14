"Донецькоблгаз" позбавили ліцензії через перебої з теплом

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) анулювала ліцензію на розподіл газу компанії "Донецкоблгаз" . У березні вона припинила подачу газу, в результаті чого низка міст в Донецькій області залишилася без тепла.

Про це йдеться на сайті НКРЕКП .

За словами голови комісії Валерія Тарасюка, дії "Донецькоблгазу" були диверсією проти споживачів і країни.

"В минулому місяці підприємство відключало від газопостачання теплокомуненерго незважаючи на чітку позицію регулятора, оператора газотранспортної системи, НАК "Нафтогаз України" про неприпустимість таких відключень. Державі не потрібен ліцензіат, який накопичує борги перед оператором ГТС і відключає теплокомуненерго", - зазначив він.

Також повідомляється, що комісія виявила порушення ліцензійних умов з боку "Донецькоблгазу" у частині оплати вартості щодобових небалансыв за газові місяці жовтня, листопаду і грудня 2020 року. Це призвело до зростання заборгованості до 354 млн гривень.

Ліцензія анулюється з 1 серпня 2021 року, профільні відомства повинні вирішити, кому передати мережі "Донецькоблгазу".