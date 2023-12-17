Как поддержать ребенка во время воздушной тревоги: советы от Минреинтеграции

Воздушные тревоги в Украине, к сожалению, стали обыденностью. Дети, как и взрослые, могут испытывать страх и тревогу во время них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции в Telegram.

Чтобы помочь ребенку справиться с этими эмоциями, важно правильно реагировать.

Вот несколько советов, как поддержать ребенка во время воздушной тревоги:

Прежде всего объясните ребенку, что происходит. Скажите ему, что звук воздушной тревоги означает, что есть угроза воздушного нападения. Расскажите, что наши военные работают над тем, чтобы обезопасить всех.

Отметьте, что звуки взрывов - это работа наших защитников. Так они заботятся о нашей безопасности. Скажите ребенку: мы в укрытии, мы вместе и обязательно справимся.

Также можно выполнить упражнения для успокоения. Например, дыхательные:

вдыхайте носом, выдыхайте ртом и сопровождайте это звуками, которые развлекут ребенка;

пойте песни или сдувайте что-то легкое с твердой поверхности (перья, крошки).

Снять напряжение поможет прослушивание аудиосказок, смакование леденца или сухофруктов. На каждый громкий звук можно проговаривать что-то остроумное.

Когда опасность минует, отметьте смелость и выдержку ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.