Хунта в Нигере обратилась за помощью к ЧВК "Вагнера"

Военная хунта Нигера обратилась за помощью к ЧВК "Вагнера", поскольку приближается срок возможного военного вмешательства со стороны западноафриканского регионального блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Старший научный сотрудник Центра Суфана Вассим Насра заявил, что запрос поступил во время визита одного из лидеров переворота, генерала Салифу Моди, в соседнее Мали, где он вступил в контакт с кем-то из "Вагнера".

По его словам, три малийских источника и французский дипломат подтвердили факт встречи.

"Им нужен (ЧВК "Вагнера", - ред.), потому что он станет их гарантией удержания власти", - сказал он, добавив, что группировка рассматривает эту просьбу.

Один из западных военных чиновников, говоривший на условиях анонимности, заявил, что он также слышал сообщения о том, что хунта обратилась за помощью к ЧВК "Вагнера" в Мали.

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера фактически взяли в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они заявили, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

Спустя несколько дней, 4 августа, руководители оборонных ведомств стран Западной Африки заявили, что разработали план возможного военного вмешательства в Нигер.

При этом президент Нигерии Бола Тинубу попросил парламент одобрить мобилизацию Вооруженных сил для возможной интервенции в Нигер.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

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