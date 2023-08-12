Из-за деградации сил оккупантов любой прорыв ВСУ может стать решающим, - ISW

По данным экспертов, вероятные боковые передислокации российских войск предполагают, что украинские контрнаступательные операции значительно ослабили существующие обороняющиеся силы ВС РФ в этом Запорожской области, где ВСУ достигли тактических успехов.

Они побудили российское командование направить эти элементы для укрепления своей обороны на данном критическом участке линии фронта.

Отсутствие оперативных резервов у россиян означает, что командованию Росармии придется проводить больше боковых передислокаций, если интервенты хотят в будущем усилить определенные участки фронта.

В ISW отмечают, что практика российских оккупантов по проведению боковых передислокаций на ключевые участки фронта в Украине может еще больше ослабить их оборонительные рубежи в целом.

Так, операции обеих сторон закрепляют российские подразделения на определенных участках фронта. Эти боковые подкрепления, вероятно, помешают наступательным и оборонительным операциям РФ в тех секторах, откуда они направляются, и угрожают быстрой деградацией сил, которые оккупанты используют в качестве подкреплений, говорится в отчете.

В Институте изучения войны обращают внимание, что РФ в настоящее время, похоже, не обладает значительными доступными силами, которые она могла бы использовать для подкрепления, не подвергая опасности другие участки фронта.

Контрнаступательные операции ВСУ стянули "элитные российские соединения и части" в район Бахмута и продолжают закреплять их там. Также россияне направили значительное количество сил в локальные наступательные операции в районах Купянска и Сватово, которые также направлены на отвлечение украинских сил от районов контрнаступательных операций.

"Даже если российское командование решит прекратить локальные наступательные удары на этих участках, российским силам, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы снизить темп своих операций и отвести силы для боковых передислокаций, не открывая участки фронта для успешных украинских контратак", - указывается в публикации.

В то же время ВСУ имеют резервы, которые позволяют производить ротацию подразделений вместо того, чтобы полагаться на передислокацию подразделений, ведущих оборонительные и наступательные операции, на другие участки линии без отдыха.

Таким образом, украинские силы, вероятно, могут поддерживать необходимый боевой потенциал, необходимый для продолжения деградации российских сил на юге Украины и в районе Бахмута, и одновременно сдерживать продвижение ВС РФ вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, говорят эксперты ISW.

"Российские боковые передислокации, скорее всего, повысят вероятность того, что российским силам придется отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва Украины. Таким образом, дальнейшая деградация обороняющихся российских сил создает возможности для любого украинского прорыва, который может стать решающим", - говорится в отчете.

Ключевые выводы:

ВСУ 11 августа добились тактически значимого наступления на западе Запорожской области и вышли на окраину Роботино в условиях продолжающихся контрнаступательных операций как минимум на трех участках фронта.

Войска РФ, похоже, активизируют наступательные операции к северо-востоку от Купянска, что может отвлечь ВСУ от более важных в оперативном отношении участков фронта.

РФ 11 августа нанесла еще одну серию ракетных ударов по территории Украины, во второй раз за последнюю неделю нанеся удар по аэродрому.

Российские источники утверждали, что ЧВК "Вагнера", по-видимому, сохраняет присутствие на своих базах в Беларуси, хотя статус ее ухода в РФ, по слухам, остается неясным.

МВД РФ борется со значительной кадровой нехваткой, особенно на оккупированных территориях Украины, на фоне более широкой передачи полномочий между другими органами внутренней безопасности России.

Кремль и Минобороны РФ, вероятно, пытаются переложить вину за украинские обстрелы в приграничных районах России на офицеров среднего звена.

Войска РФ 11 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка - Донецк, в районе Донецкой и Запорожской областях, на отдельных участках наступали.

ВСУ 11 августа вели наступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвигались в западном приграничье Донецкой области и восточной и западной частях Запорожской области.

Российская оборонно-промышленная база начала производство беспилотников "Герань-2", модифицированной версии иранского беспилотника "Шахед-131/136", который, вероятно, позволит РФ сохранить или потенциально увеличить частоту использования ударов беспилотниками по Украине.

Российские оккупационные "власти" предпринимают шаги, чтобы предстоящие региональные "выборы" на оккупированных РФ территориях Украины выглядели "честными и конкурентными".

Ситуация на фронте

Поданным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В то же время, как ранее сообщали в Институте изучения войны (ISW), ВСУ пытаются закрепиться близ Урожайного, а россияне продолжают активно атаковать на Купянском направлении.