Через деградацію сил окупантів будь-який прорив ЗСУ може стати вирішальним, - ISW

За даними експертів, ймовірні бічні передислокації російських військ припускають, що українські контрнаступальні операції значно послабили чинні оборонні сили ЗС РФ у цьому Запорізькій області, де ЗСУ досягли тактичних успіхів.

Вони спонукали російське командування направити ці елементи зміцнення своєї оборони на цій критичній ділянці лінії фронту.

Відсутність оперативних резервів у росіян означає, що командуванням Росармії доведеться проводити більше бічних передислокацій, якщо інтервенти хочуть у майбутньому посилити певні ділянки фронту.

В ISW зазначають, що практика російських окупантів щодо проведення бічних передислокацій на ключові ділянки фронту в Україні може ще більше послабити їхні оборонні рубежі загалом.

Так, операції обох сторін закріплюють російські підрозділи на певних ділянках фронту. Ці бічні підкріплення, ймовірно, завадять наступальним і оборонним операціям РФ у тих секторах, звідки вони прямують, і загрожують швидкою деградацією сил, які окупанти використовують як підкріплення, йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни звертають увагу, що РФ нині, схоже, не володіє значними доступними силами, які вона могла б використовувати для підкріплення, не наражаючи на небезпеку інші ділянки фронту.

Контрнаступальні операції ЗСУ стягнули "елітні російські з'єднання та частини" в район Бахмута і продовжують закріплювати їх там. Також росіяни направили значну кількість сил до локальних наступальних операцій у районах Куп'янська та Сватового, які також спрямовані на відволікання українських сил від районів контрнаступальних операцій.

"Навіть якщо російське командування вирішить припинити локальні наступальні удари на цих ділянках, російським силам, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб знизити темп своїх операцій і відвести сили для бічних передислокацій, не відкриваючи ділянки фронту для успішних українських контратак", - зазначається у публікації.

Водночас ЗСУ мають резерви, які дозволяють проводити ротацію підрозділів замість покладатися на передислокацію підрозділів, які ведуть оборонні та наступальні операції, на інші ділянки лінії без відпочинку.

Таким чином, українські сили, ймовірно, можуть підтримувати необхідний бойовий потенціал, необхідний для продовження деградації російських сил на півдні України та в районі Бахмута, і одночасно стримувати просування ЗС РФ уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, кажуть експерти ISW.

"Російські бічні передислокації, швидше за все, підвищать ймовірність того, що російським силам доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без суттєвої підтримки у разі прориву України. Таким чином, подальша деградація російських сил, що обороняються, створює можливості для будь-якого українського прориву, який може стати вирішальним", - йдеться у звіті.

Ключові висновки:

ЗСУ 11 серпня домоглися тактично значущого наступу на заході Запорізької області та вийшли на околицю Роботиного в умовах контрнаступних операцій, що продовжуються, як мінімум на трьох ділянках фронту.

Війська РФ, схоже, активізують наступальні операції на північний схід від Куп'янська, що може відвернути ЗСУ від найважливіших в оперативному відношенні ділянок фронту.

РФ 11 серпня завдала ще однієї серії ракетних ударів по території України, вдруге за останній тиждень завдавши удару по аеродрому.

Російські джерела стверджували, що ПВК "Вагнера", мабуть, зберігає присутність на своїх базах у Білорусі, хоча статус її відходу до РФ, за чутками, залишається незрозумілим.

МВС РФ бореться зі значною кадровою нестачею, особливо на окупованих територіях України, на тлі ширшої передачі повноважень між іншими органами внутрішньої безпеки Росії.

Кремль та Міноборони РФ, ймовірно, намагаються перекласти провину за українські обстріли у прикордонних районах Росії на офіцерів середньої ланки.

Війська РФ 11 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка - Донецьк, у районі Донецької та Запорізької областей, на окремих ділянках наступали.

ЗСУ 11 серпня вели наступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту та просувалися у західному прикордонні Донецької області та східній та західній частинах Запорізької області.

Російська оборонно-промислова база розпочала виробництво безпілотників "Герань-2", модифікованої версії іранського безпілотника "Шахед-131/136", який, ймовірно, дозволить РФ зберегти чи потенційно збільшити частоту використання ударів безпілотниками по Україні.

Російська окупаційна "влада" робить кроки, щоб майбутні регіональні "вибори" на окупованих РФ територіях України виглядали "чесними та конкурентними".

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Разом з тим, як раніше повідомляли в Інституті вивчення війни (ISW), ЗСУ намагаються закріпитися поблизу Урожайного, а росіяни продовжують активно атакувати на Куп'янському напрямку.