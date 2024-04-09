Из-за дефицита кадров. Россияне ищут рабочих на Запорожскую АЭС в соцсетях, - ГУР

По его словам, на Запорожской АЭС есть украинские сотрудники, которые не подписали новые контракты с оккупантами. Юсов подчеркнул, что россияне пытаются их склонять к сотрудничеству. По словам представителя разведки, таких работников немало.

Также Юсов сообщил, что количество персонала на ЗАЭС сократилось, поэтому оккупанты ищут новые кадры на территории РФ.

"Представьте себе, на ядерный объект (ищут - ред.) через соцсети и объявления в Telegram", - сказал представитель разведки.

Он уточнил, что профессиональный уровень для новых рабочих значительно снизили. И это также создает дополнительные угрозы для работы Запорожской АЭС.