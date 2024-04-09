Через дефіцит кадрів. Росіяни шукають робітників на Запорізьку АЕС у соцмережах, - ГУР

Росіянам на захопленій Запорізькій АЕС не вистачає співробітників, тому нових робітників вони шукають у соціальних мережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
За його словами, на Запорізькій АЕС є українські співробітники, які не підписали нові контракти з окупантами. Юсов підкреслив, що росіяни намагаються їх схиляти до співпраці. За словами представника розвідки, таких працівників чимало.
Також Юсов повідомив, що кількість персоналу на ЗАЕС скоротилася, тому окупанти шукають нові кадри на території РФ.
"Уявіть собі, на ядерний об'єкт (шукають - ред.) через соцмережі та оголошення в Telegram", - сказав представник розвідки.
Він уточнив, що професійний рівень для нових робітників значно знизили. І це також створює додаткові загрози для роботи Запорізької АЕС.
Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.
Нещодавно станцію відвідали експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Зауважимо, що минулого разу росіяни не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС.
Як зазначали в "Енергоатомі", від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.
Сьогодні Юсов сказав, що російські окупанти вирішили зімітувати удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів. Вони спробували звинуватити у цьому українських захисників.
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