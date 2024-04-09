Через дефіцит кадрів. Росіяни шукають робітників на Запорізьку АЕС у соцмережах, - ГУР

За його словами, на Запорізькій АЕС є українські співробітники, які не підписали нові контракти з окупантами. Юсов підкреслив, що росіяни намагаються їх схиляти до співпраці. За словами представника розвідки, таких працівників чимало.

Також Юсов повідомив, що кількість персоналу на ЗАЕС скоротилася, тому окупанти шукають нові кадри на території РФ.

"Уявіть собі, на ядерний об'єкт (шукають - ред.) через соцмережі та оголошення в Telegram", - сказав представник розвідки.

Він уточнив, що професійний рівень для нових робітників значно знизили. І це також створює додаткові загрози для роботи Запорізької АЕС.