Из-за аномальной жары в Индии погибли почти 100 человек

По данным метеорологического департамента Индии, максимальная температура в некоторых частях страны в пятницу и субботу составляла 42,2 градуса по Цельсию.

За последние три дня в районную больницу в Балли попало не менее 400 человек. Пациенты жаловались на лихорадку, одышку и другие осложнения со здоровьем из-за теплового удара.

В Уттар-Прадеш из-за жаркой погоды погибли 54 человека, а в Бихаре – 44.

Экстремальная жара в мире

В ходе последнего научного исследования, проведенного учеными из Великобритании, были идентифицированы страны, которые имеют наивысший риск испытать аномально высокие температуры в связи с глобальным потеплением и предсказаниями по распространению экстремальных волн жары.

Исследователи считают, что волны тепла становятся все более частыми в условиях изменения климата и способны "привести к тысячам дополнительных смертей".