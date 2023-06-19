Через аномальну спеку в Індії загинули майже 100 людей

За даними метеорологічного департаменту Індії максимальна температура в деяких частинах країни в п'ятницю та суботу становила 42,2 градуса за Цельсієм.

За останні три дні до районної лікарні в Баллі потрапило щонайменше 400 осіб. Пацієнти скаржилися на лихоманку, задишку та інші ускладнення зі здоров'ям через тепловий удар.

В Уттар-Прадеш через спекотну погоду загинули 54 людини, а в Біхарі – 44.

Екстремальна спека в світі

В ході останнього наукового дослідження, проведеного вченими з Великобританії, були ідентифіковані країни, які мають найвищий ризик зазнати аномально високих температур у зв'язку з глобальним потеплінням та передбаченнями щодо поширення екстремальних хвиль спеки.

Дослідники вважають, що хвилі тепла стають дедалі частішими в умовах зміни клімату та здатні "привести до тисяч додаткових смертей".