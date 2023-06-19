Из-за аномальной жары в Индии погибли почти 100 человек
В северном индийском штате Уттар-Прадеш и прилегающем к нему Бихару из-за сильной жары за последние три дня погибли 98 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
По данным метеорологического департамента Индии, максимальная температура в некоторых частях страны в пятницу и субботу составляла 42,2 градуса по Цельсию.
За последние три дня в районную больницу в Балли попало не менее 400 человек. Пациенты жаловались на лихорадку, одышку и другие осложнения со здоровьем из-за теплового удара.
В Уттар-Прадеш из-за жаркой погоды погибли 54 человека, а в Бихаре – 44.
Экстремальная жара в мире
В ходе последнего научного исследования, проведенного учеными из Великобритании, были идентифицированы страны, которые имеют наивысший риск испытать аномально высокие температуры в связи с глобальным потеплением и предсказаниями по распространению экстремальных волн жары.
Исследователи считают, что волны тепла становятся все более частыми в условиях изменения климата и способны "привести к тысячам дополнительных смертей".
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