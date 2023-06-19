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Из-за аномальной жары в Индии погибли почти 100 человек

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Понедельник 19 июня 2023 06:55
Из-за аномальной жары в Индии погибли почти 100 человек Фото: аномальная жара в Индии привела к гибели людей (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

В северном индийском штате Уттар-Прадеш и прилегающем к нему Бихару из-за сильной жары за последние три дня погибли 98 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По данным метеорологического департамента Индии, максимальная температура в некоторых частях страны в пятницу и субботу составляла 42,2 градуса по Цельсию.

За последние три дня в районную больницу в Балли попало не менее 400 человек. Пациенты жаловались на лихорадку, одышку и другие осложнения со здоровьем из-за теплового удара.

В Уттар-Прадеш из-за жаркой погоды погибли 54 человека, а в Бихаре – 44.

Экстремальная жара в мире

В ходе последнего научного исследования, проведенного учеными из Великобритании, были идентифицированы страны, которые имеют наивысший риск испытать аномально высокие температуры в связи с глобальным потеплением и предсказаниями по распространению экстремальных волн жары.

Исследователи считают, что волны тепла становятся все более частыми в условиях изменения климата и способны "привести к тысячам дополнительных смертей".

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