Череватый рассказал, есть ли решение о выводе украинских войск из Бахмута

"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы это делаем (отводим войска, - ред.), но делаем это организованно, без паники", - сказал спикер.

По его словам, командование оценивает необходимость подобного решения в каждой конкретной ситуации.

"Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А потом на заседании Штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет", - подчеркнул Череватый.

Как сообщалось, на 1 марта, ВСУ удалось "приглушить" российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. Сейчас на окраинах продолжаются бои, украинские Силы обороны находятся в городе, "отходить никто не собирается".

Добавим, что по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, Вооруженным силам Украины в Бахмуте направили подкрепление, а решение содержать город является стратегическим.

Напомним, пропагандисты Кремля начали распространять фейки, что украинские военные якобы оцеплены в Бахмуте Донецкой области.