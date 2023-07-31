Череватый о Бахмуте: ВСУ "медленно, но уверенно" набирают обороты

По его словам, в районе Бахмута украинским военным в целом удавалось продвигаться на сотни метров в день и захватывать километры территории каждую неделю.

"Это тактика медленного, но неуклонного продвижения. Мы понимаем, что у нас сопоставимые силы и средства, и иногда противник превосходит нас численностью", - отметил Череватый.

Он добавил, что ВСУ используют тактику охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак.

"И так, постепенно продвигаемся вперед", - объяснил он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага. При этом, как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, за прошедшую неделю ВСУ освободили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении.