Череватий про Бахмут: ЗСУ "повільно, але впевнено" набирають обертів

За його словами, в районі Бахмута українським військовим загалом вдавалося просуватися на сотні метрів на день і захоплювати кілометри території щотижня.

"Це тактика повільного, але неухильного просування. Ми розуміємо, що в нас порівняні сили та засоби, і іноді противник перевершує нас чисельністю", - зазначив Череватий.

Він додав, що ЗСУ використовують тактику охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак.

"І так поступово просуваємося вперед", - пояснив він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби на фронтах сталося понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 4 ворожі "шахеди", ЗРК, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ і 2 райони зосередження особового складу ворога. При цьому, як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, за минулий тиждень ЗСУ звільнили 2 кв. км території на Бахмутському напрямі.