Бахмут - это визит в одну сторону. Череватый указал на проблемы у "вагнеровцев"

ЧВК "Вагнера" в Бахмуте добивается промежуточных успехов за счет живой силы, неся огромные потери. При этом в России понимают, что отправка в Бахмут будет означать визит в одну сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"За всю военную кампанию российское руководство не показало ни одного ноу-хау, никаких элементов действительно новой войны. То, что они достигали какого-то промежуточного успеха на Бахмутском направлении, было исключительно за счет того, что западные аналитики назвали мясными штурмами. То есть экстенсивное постоянное круглосуточное в режиме нон-стоп использование живой силы, когда одна волна уничтожалась - пошла другая", - сказал Череватый.

Спикер объяснил, что "вагнеровцы" в районе Бахмута действуют малыми тактическими группами, однако усилены регулярной армией, поскольку силы ЧВК значительно истощились. Череватый отметил, что боевики "Вагнера" действуют как террористическая группировка.

"Если мы посмотрим на предыдущую крупную террористическую группировку ИГИЛ там была та же, исключительная жестокость по отношению как к своим членам группировки, так и к врагам, и к мирному населению. Но закончилось также тем, что его разгромили и преследуют по всему миру. То же будет и с "вагнеровцами"", - подчеркнул он.

По словам Череватого, "вагнеровцам" трудно восполнять потери. В России им перекрыли доступ к тюрьмам, где те вербовали наемников. Другая причина - это сами россияне, понимающие, что отправка в Бахмут означает смерть.

"С тюрем им все труднее это делать, потому что сарафанное радио, веками работающее в российских тюрьмах разнесло, что визит в Бахмут - это визит в одну сторону для абсолютного большинства. И плюс к этому добавляется еще трение и разногласия между руководством Минобороны и Вооруженными силами РФ, и Пригожиным в силу того, что он много конфликтовал", объяснил спикер.

Череватый считает, что в среднесрочной перспективе ЧВК "Вагнера" перестанет быть мощной боевой единицей.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый спрогнозировал, что через месяц или два силы "вагнеровцев" на фронте полностью истощатся.

Также он ранее сообщил, что Россия начала бросать в Бахмут элитные подразделения на усиление "вагнеровцев", поскольку те понесут потери.

При этом аналитики ISW считают, что в битве за Бахмут "вагнеровцы" потеряли свои лучшие подразделения.

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