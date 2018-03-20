У чемпіонаті Нідерландів з наступного сезону впровадять відеоповтори

У Ередивізі починаючи з сезону 2018/19 буде використовуватися система відеоповторів (VAR). Про це повідомляє Федерація футболу Нідерландів.

На позачергових загальних зборах Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB) в понеділок, 19 березня, всі професійні футбольні клуби погодилися з цим рішенням.

Витрати на використання системи складають 1,7 млн ​​євро за сезон. KNVB запускає систему в перші два сезони власним коштом, а надалі планується, що клуби також братимуть участь у фінансуванні. Наступного сезону систему будуть використовуватися в цілому в 324 матчах.

У німецькій Бундеслізі, італійської Серії А і португальської Прімері відеоповтори використовуються вже цього сезону. Система також стартує в Іспанії, Франції та Бельгії наступного року. Система VAR також буде використовуватися під час чемпіонату світу 2018 року.

Нагадаємо, на початку березня рішення про внесення VAR і четверту заміну в правила футболу одноголосно прийняв IFAB, який регулює правила гри у футболі

Але рішення про використання VAR залишається за самими національними федераціями. Наприклад, англійська FA вважає, що система все ще потребує поліпшення.