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В чемпионате Нидерландов со следующего сезона внедрят видеоповторы

НовостиСпорт    20.03.2018 - 11:11
Фото: система видеоповторов (knvb.nl)
Фото: система видеоповторов (knvb.nl)

Расходы на использование системы составляют 1,7 млн евро за сезон

В Эредивизи начиная с сезона 2018/19 будет использоваться система видеоповторов (VAR). Об этом сообщает Федерация футбола Нидерландов.

На внеочередном общем собрании Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) в понедельник, 19 марта, все профессиональные футбольные клубы согласились с этим решением.

Расходы на использование системы составляют 1,7 млн евро за сезон. KNVB запускает систему в первые два сезона за свой счет, а в дальнейшем планируется, что клубы также будут участвовать в финансировании. В следующем сезоне систему будут использоваться в общей сложности в 324 матчах. 

В немецкой Бундеслиге, итальянской Серии А и португальской Примере видеоповторы уже используется в этом сезоне. Система также стартует в Испании, Франции и Бельгии в следующем году. Система VAR также будет использоваться во время чемпионата мира 2018 года.

Напомним, в начале марта решение о внесении VAR и четвертую замену в правила футбола единогласно принял IFAB, регулирующий правила игры в футболе.

Но решение об использование VAR остается за самими национальными федерациями. Например, английская FA считает, что система все еще нуждается в улучшении.

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Теги: Нидерланды, Чемпионат Украины, видеоповтор, Футбол
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