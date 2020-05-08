В чемпіонаті Італії повідомили про нові випадки зараження коронавірусом

Клуб італійської Серії А "Сампдорія" слідом за "Фіорентиною" повідомив про три нові випадки зараження коронавірусом у команді, виявлених після тестування всіх футболістів. Про це йдеться в заяві клубу.

При цьому один з гравців, раніше проходив позитивний тест на COVID-19, заразився повторно. Зазначається, що у тих, що заразилися гравців хвороба проходить безсимптомно. Футболісти, імена яких не розголошуються, знаходяться на карантині.

Раніше ще один клуб чемпіонату Італії "Фіорентина" повідомила про шість нових випадків зараження, три з яких - у футболістів.

Нагадаємо, в середині квітня головний тренер "Сампдорії" Клаудіо Раньєрі оголосив про одужання всіх футболістів, які заразилися коронавірусом.

Першим футболістом команди, що заразилися, став нападник Маноло Габбьядіні. Згодом інфекція була виявлена у шести його одноклубників, у результаті чого генуезці стали лідерами за кількістю гравців, які заразилися, серед всіх команд Серії А.

Чемпіонат Італії був призупинений в березні через пандемію коронавируса. 4 травня італійським клубам дозволили відновити індивідуальні заняття. Групові тренування до 18 травня заборонені. Терміни поновлення матчів поки залишаються невідомими.