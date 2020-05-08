В чемпионате Италии сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

Клуб итальянской Серии А "Сампдория" вслед за "Фиорентиной" сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом в команде, выявленных после тестирования всех футболистов. Об этом говорится в заявлении клуба.

При этом один из игроков, ранее проходивший положительный тест на COVID-19, заразился повторно. Отмечается, что у заразившихся игроков болезнь проходит бессимптомно. Футболисты, имена которых не разглашаются, находятся на карантине.

Ранее еще один клуб чемпионата Италии "Фиорентина" сообщила о шести новых случаях заражения, три из которых - у футболистов.

Напомним, в середине апреля главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери объявил о выздоровлении всех футболистов, заразившихся коронавирусом.

Первым заразившимся футболистом команды стал нападающий Маноло Габбьядини. Впоследствии инфекция была выявлена у шести его одноклубников, в результате чего генуэзцы стали лидерами по количеству заразившихся игроков среди всех команд Серии А.

Чемпионат Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 4 мая итальянским клубам разрешили возобновить индивидуальные занятия. Групповые тренировки до 18 мая запрещены. Сроки обновления матчей пока остаются неизвестными.