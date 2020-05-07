У футбольному клубі "Фіорентина" виявили коронавірус

Ілюстративне фото (violanation.com)

На коронавірус захворіли 3 футболісти

В італійському футбольному клубі "Фіорентина" виявили інфікованих коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт футбольного клубу.

За даними клубу, коронавірус підтвердили у 6 представників "Фіорентини". Зокрема, коронавірусом заразилися троє гравців та троє працівників футбольного клубу. Імена інфікованих не називаються.

Зазначається, що всі хворі на коронавірус представники футбольного клубу перебуваються на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Федерації футболу Італії виключили можливість дострокового завершення футбольного сезону. Дострокове завершення може призвести до серйозних проблем та великих збитків.

Також РБК-Україна писало, що німецька Бундесліга може відновити матчі вже з 15 травня. Однак матчі будуть проводитися з дотриманням строгих обмежень та без уболівальників на стадіонах.

Крім того, клуби англійської Прем'єр-ліги готуються до можливості зіграти весь наступний сезон без уболівальників на стадіонах. Клуби розглядають можливість провести весь сезон-2020/21 без уболівальників.