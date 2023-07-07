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На чемпионат мира по фехтованию допустили россиян: есть фанаты Z-символики

Фото: Функционеры "не заметили" поддержку войны россиянкой Лейлой Пириевой (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация фехтования (FIE) позволила ряду спортсменов из Беларуси и РФ соревноваться на чемпионате мира-2023 в итальянском Милане. Они обязаны быть нейтральными, но минимум в отношении одной фехтовальщицы возникли сомнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт FIE.

Восемь "нейтральных" фехтовальщиков из России и Беларуси поедут на ЧМ-2023. Международная федерация фехтования обнародовала заявки на турнир.

В Милане сразятся 7 россиян. По два тамошних спортсмена выступят в женских соревнованиях по сабле, а также в мужских и женских турнирах в шпаге. Единственной представительницей в рапире стала Лейла Пириева.

Именно к 30-летней фехтовальщице есть вопросы. По данным UkrSportBase, Пириева нарушила рекомендованный МОК нейтралитет, поскольку публично поддержала агрессию РФ против Украины. В ноябре она лайкнула в Instagram милитарную символику России – символы – буквы V и Z в цветах "георгиевской ленты" и триколора.

На решение FIE допустить Пириеву к соревнованиям гневно отреагировала украинка Ольга Харлан. "Вот "нейтральная" спортсменка, которую FIE проверила и допустила к чемпионату мира", – отметила легендарная фехтовальщица со ссылкой на доказательства псевдонейтралитета россиянки.

Сборная Украины на ЧМ-2023 по фехтованию

ЧМ-2023 состоится в Милане 22-30 июля. Украинские спортсмены также заявлены на мировое первенство. Национальная федерация фехтования Украины пока не отреагировала на решение FIE о допуске россиян и белорусов.

Ранее Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Беларуси. Ограничения касались олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации были обязаны отозвать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.

Впоследствии министерство изменило решение об участии украинцев в соревнованиях с россиянами. Теперь в приказе вместо "запрета" указано "не командировать" украинские делегации на соревнования с российскими и белорусскими спортсменами. Остальные пункты оставили без изменений.

К слову, ранее Россию лишили права на проведение Евро-2026 по гандболу.

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