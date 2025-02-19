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Чемпионат мира по биатлону-2025: четвертое "золото" Франции, Мандзин - в топ-20 с рекордом

Ленцерхайде, Среда 19 февраля 2025 18:04
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Чемпионат мира по биатлону-2025: четвертое "золото" Франции, Мандзин - в топ-20 с рекордом Фото: Эрик Перро (L'Еquipe)
Автор: Андрей Костенко

Эрик Перро выиграл мужскую индивидуальную гонку и принес Франции четвертое "золото" чемпионата мира-2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Для Перро это первый триумф на ЧМ в личных стартах. Он дважды промазал на стрельбе, но благодаря ходу на финише опередил на 52 секунды итальянца Томмазо Джакомеля, у которого только один промах. "Бронзу" добыл еще один француз Кантен Фийон-Майе.

От сборной Украины в гонке приняли участие четверо спортсменов: Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Денис Насико.

Лучший результат показал Мандзин. С двумя кругами штрафа он отстал от лидера почти на четыре минуты и финишировал 17-м. Таким образом он второй раз подряд обновил свой рекорд в личных гонках ЧМ.

Самым метким среди украинских биатлонистов стал Тищенко, который ошибся лишь раз - на заключительной стрельбе. В своей дебютной гонке на ЧМ-2025 он сумел попасть в топ-40 (36-е место).

Дудченко в этот раз стрелял ужасно - четыре промаха - и 50-е место в итоге. Насико промахнулся трижды и завершил гонку за пределами топ-60.

Ранее президент Международного союза биатлонистов рассказал о возвращении россиян и белорусов.

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