"Важные нации": президент Международного союза биатлонистов рассказал о возвращении россиян и белорусов

Последние политические события в мире в очередной раз подняли вопрос возвращения россиян и белорусов к международным соревнованиям в полноценном статусе. Заявление по этому поводу сделал и глава Международного союза биатлонистов (IBU) - шведский функционер Олле Далин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Норвежскую вещательную компанию (NRK) .

Глава мирового биатлона свое отношение к снятию бана с представителей России и Беларуси объяснил во время мирового первенства, которое сейчас проходит в швейцарском Ленцергайде.

Далин заявил, что российские и белорусские биатлонисты не будут допущены к участию в соревнованиях, в частности в Олимпийских играх-2026, пока продолжается война в Украине. В то же время после ее завершения он готов рассмотреть их возвращение.

"На данный момент этот вопрос даже не стоит. Но мы надеемся на завершение войны, ведь Россия и Беларусь - две важные биатлонные нации", - отметил Далин.

Напомним, что в 2024 году МОК разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на летней Олимпиаде в Париже под "нейтральным" флагом, однако окончательное решение оставил за международными федерациями. В итоге на летних Играх выступили 22 представителя России и 11 - Беларуси.

Подходы международных спортивных организаций по зимним видам спорта по допуску россиян и белорусов к соревнованиям различаются. Так, в феврале Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) запретила сборным этих стран выступать на ЧМ-2026. Представители российской федерации в ответ заявили, что обжалуют это решение в суде.

В то же время Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил "нейтральным" спортсменам участвовать в квалификации на зимнюю Олимпиаду-2026.