ua en ru
Ср, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Важные нации": президент Международного союза биатлонистов рассказал о возвращении россиян и белорусов

Ленцерхайде, Среда 19 февраля 2025 12:51
UA EN RU
"Важные нации": президент Международного союза биатлонистов рассказал о возвращении россиян и белорусов Фото: Глава IBU Олле Далин (x.com/ibu_newsroom)
Автор: Андрей Костенко

Последние политические события в мире в очередной раз подняли вопрос возвращения россиян и белорусов к международным соревнованиям в полноценном статусе. Заявление по этому поводу сделал и глава Международного союза биатлонистов (IBU) - шведский функционер Олле Далин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Норвежскую вещательную компанию (NRK).

Глава мирового биатлона свое отношение к снятию бана с представителей России и Беларуси объяснил во время мирового первенства, которое сейчас проходит в швейцарском Ленцергайде.

Далин заявил, что российские и белорусские биатлонисты не будут допущены к участию в соревнованиях, в частности в Олимпийских играх-2026, пока продолжается война в Украине. В то же время после ее завершения он готов рассмотреть их возвращение.

"На данный момент этот вопрос даже не стоит. Но мы надеемся на завершение войны, ведь Россия и Беларусь - две важные биатлонные нации", - отметил Далин.

Напомним, что в 2024 году МОК разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на летней Олимпиаде в Париже под "нейтральным" флагом, однако окончательное решение оставил за международными федерациями. В итоге на летних Играх выступили 22 представителя России и 11 - Беларуси.

Подходы международных спортивных организаций по зимним видам спорта по допуску россиян и белорусов к соревнованиям различаются. Так, в феврале Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) запретила сборным этих стран выступать на ЧМ-2026. Представители российской федерации в ответ заявили, что обжалуют это решение в суде.

В то же время Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил "нейтральным" спортсменам участвовать в квалификации на зимнюю Олимпиаду-2026.

Ранее украинка Джима с рекордом попала в топ-5 на чемпионате мира по биатлону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон
NEWS
Атака на Одессу: количество раненых возросло, ввели локальные аварийные отключения света
Атака на Одессу: количество раненых возросло, ввели локальные аварийные отключения света
DAILY
Глава Европарламента Роберта Метсола: Никто не хочет видеть Путина в Киеве
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Глава Европарламента Роберта Метсола: Никто не хочет видеть Путина в Киеве