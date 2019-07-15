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Українські синхроністки завоювали перше золото на чемпіонаті світу

Новини » Спорт    15.07.2019 - 15:05
Українські синхроністки завоювали перше золото на чемпіонаті світу
Фото: команда України з синхронного плавання (twitter.com/fina1908)

Перемогу команді принесла нова дисципліна в програмі змагань

Команда України з синхронного плавання стала переможцем в новій дисципліні хайлайт на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Кванджау (Республіка Корея). Про це в Facebook повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Зазначається, що це перше золото чемпіонату світу в історії артистичного плавання України. Свої імена в історію вписали Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марина і Влада Алексіїви, Яна Нарєжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Резнік, Олександра Коваленко, Вероніка Гришко, Валерія Апрєлєва, а також запасні у цьому виді Марта Федіна і Дар’я Корнєєва.

Хайлайт є дебютним для чемпіонатів світу видом програми, яку затвердили у 2017 році. У ній виступає 10 спортсменок, які протягом двох хвилин повинні показати мінімум чотири обов'язкових види акробатичних елементів.

Ця медаль стала другою для збірної України на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Кванджау. Раніше українські синхроністки березня Федина та Анастасія Савчук завоювали бронзову нагороду.

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