Чемпіон України з волейболу виступатиме в чемпіонаті Польщі

Чемпіон України останніх трьох років з волейболу Львівський "Барком-Кажани" виступатимуть у чемпіонаті Польщі. Львівський клуб стартує в польській Pluslidze з сезону 2022/2023.

Рішення про прийняття львівського клубу до вищого дивізіону Польщі підтримали 12 з 14 президентів команд Pluslidze. Дві команди утрималися.

При цьому до початку сезону 2022/2023 "Барком-Кажани" повинні виконати ряд умов, щоб відповідати всім ліцензійним вимогам PLS.

"Це буде новий досвід для українців, які живуть у Польщі, працюють тут. Вони зможуть подивитися волейбол за участю своєї команди. Ми будемо перші в такому проекті і це буде дуже цікавий досвід", - заявив президент Pluslidze Артур Попко.

До цього президент "Барком-Кажани" Олег Баран зазначав, що в українській лізі не вистачає клубів, які могли б конкурувати між собою на високому рівні.

Нагадаємо, Львівський клуб ставав чемпіоном української Суперліги останні три сезони. У цьому сезоні "Кажани"стали володарями всіх трьох титулів - "золото" Суперліги, володарі Кубка і Суперкубка України. Всього на рахунку команди зі Львова, яка була заснована лише в 2009 році три титули чемпіона Суперліги, і по чотири Кубки і Суперкубка країни.