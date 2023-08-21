Сборная Украины объявила состав на Англию и Италию: звездный легионер вне заявки

Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров определился с перечнем футболистов, которые будут готовиться к матчам квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года против сборных Англии и Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

В лагерь "сине-желтых" вызвали 25 исполнителей. Вернется в ряды сборной после травмы универсал лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

Вне списка оказался Руслан Малиновский. Украинец недавно сменил "Марсель" на "Дженоа" на правах аренды. Хавбек покинул французский чемпионат ради Серии А, поскольку не входил в планы нового менеджера "Олимпика" Марселино. Летом Малиновский не сыграл ни минуты.

Сбор национальной команды начнется 3 сентября. Подопечные Реброва соберутся в пригороде Вроцлава. Именно там 9 сентября "сине-желтые" сыграют против Англии. В свою очередь 12 сентября на миланском стадионе "Джузеппе Меацца" состоится выездной матч против Италии.

Состав сборной Украины на сентябрьские матчи квалификации к Евро-2024:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Конопля, Попов, Тымчик, Миколенко, Забарный, Кривцов, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Зинченко, Цыганков, Мудрик

Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат

Резервный список: Караваев, Сваток, Пихаленок, Батагов, Сикан

После четырех туров отбора лидером группы C остается Англия (12 очков). Сборная Украины провела на поединок меньше, набрала 6 пунктов и идет второй. В свою очередь безнадежный аутсайдер квинтета – мальтийцы с четырьмя поражениями.