ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Челси" собрал целый состав в лазарете: кто в списке жертв эпидемии травм

Новина українською →
Лондон, Пятница 13 января 2023 12:35
"Челси" собрал целый состав в лазарете: кто в списке жертв эпидемии травм Фото: Денис Закария (второй слева) присоединился к списку травмированных (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Накануне лондонский "Челси" не только проиграл дерби от "Фулхэма" (1:2), но и понес очередные кадровые потери. На лечении находятся 11 футболистов "синих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Premier Injuries.

Хавбек Денис Закария пополнил лазарет лондонцев. Во втором тайме поединка против "Фулхэма" он получил повреждение бедра и был заменен Жоржинью.

Швейцарец стал 11-м травмированным исполнителем "Челси". Тренерский штаб "синих" во главе с Грэмом Поттером мог бы сформировать из заболевших футболистов отдельный стартовый состав. В лазарете ныне находятся голкипер Менди, защитники Джеймс, Фофана и Чилуэлл, полузащитники Канте, Лофтус-Чик и Закария, вингеры Стерлинг и Пулишич, а также форварды Обамеянг и Броя.

Кроме того, зимний новичок лондонцев Жоау Фелиш был удален. Поскольку португалец получил прямую красную карточку, то пропустит ближайшие 3 матча "Челси" на внутренней арене. Поттер вынужден выпускать в основе резервистов вроде 18-летнего защитника Холла.

Эпидемия травм в рядах "синих" – одна из причин неудовлетворительных результатов "Челси" в чемпионате Англии. Лондонцы одержали всего 2 победы в последних 10-ти матчах АПЛ. В данный момент команда Поттера идет десятой в турнирной таблице и отстала от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.

К слову, ранее "Манчестер Сити" потерпел поражение от "Саутгемптона" и покинул Кубок лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Челси
NEWS
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам