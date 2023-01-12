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"Манчестер Сити" вылетел из Кубка лиги от аутсайдера АПЛ: видео

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Саутгемптон, Четверг 12 января 2023 09:26
"Манчестер Сити" вылетел из Кубка лиги от аутсайдера АПЛ: видео Фото: Эрлинг Холанд в этот раз "промолчал" (twitter.com/Carabao_Cup)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданным поражением "Манчестер Сити" завершился четвертьфинальный матч Кубка английской лиги против "Саутгемптона" на выезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Кубок лиги, 1/4 финала

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" – 2:0

Голы: Мара, 23, Дженепо, 28

"Святые" шокировали титулованных гостей двумя забитыми в середине первого тайма мячами. Хотя могли забивать еще раньше. Тот же Мара из пределов штрафной пробил над воротами после разворота. А на 23-й минуте реабилитировался за упущенный шанс – в касание замкнул прострел Лянко с правого фланга.

Через пять минут удвоил преимущество "Сотона" Дженепо. Хавбек получил мяч в средней линии и заметил, что кипер "горожан" Ортега опрометчиво вышел из ворот. Элегантный и точный парашют малийца едва ли не с 30-ти метров не заставил себя ждать – 2:0.

"Манчестер Сити" имел моменты, чтобы отыграться. На старте второй половины Альварес с выгодной позиции пробил рядом со штангой. Вскоре аргентинец не смог акцентированно пробить после прострела Гюндогана. А на десерт супербомбардир Холанд не сумел замкнуть верховую передачу Родри из глубины.

В конце концов "Саутгемптон" довел поединок до победы и вышел в полуфинал Кубка лиги. Там соперником "святых" станет "Ньюкасл". Матчи 1/2 финала турнира запланированы на 24 января и 31 января. В своей истории "Сотон" дважды играл в финалах Кубка лиги (1978/79, 2016/17).

К слову, ранее вспомнили историю выступлений украинцев во Франции на фоне перехода Малиновского.

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