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"Челсі" зібрав цілий склад у лазареті: хто в списку жертв епідемії травм

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Лондон, П'ятниця 13 січня 2023 12:35
"Челсі" зібрав цілий склад у лазареті: хто в списку жертв епідемії травм Фото: Деніс Закарія (другий ліворуч) приєднався до переліку травмованих (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Напередодні лондонський "Челсі" не тільки програв дербі від "Фулхема" (1:2), а й зазнав чергових кадрових втрат. На лікуванні перебувають 11 футболістів "синіх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Premier Injuries.

Хавбек Деніс Закарія поповнив лазарет лондонців. У другому таймі поєдинку проти "Фулхема" він зазнав ушкодження стегна та був замінений Жоржинью.

Швейцарець став 11-м травмованим виконавцем "Челсі". Тренерський штаб "синіх" на чолі з Гремом Поттером міг би сформувати з хворих футболістів окремий стартовий склад. У лазареті нині перебувають голкіпер Менді, оборонці Джеймс, Фофана та Чілвелл, півзахисники Канте, Лофтус-Чік і Закарія, вінгери Стерлінг і Пулішіч, а також форварди Обамеянг і Броя.

Окрім того, зимовий новачок лондонців Жоау Феліш був вилучений. Оскільки португалець отримав пряму червону картку, то пропустить найближчі 3 матчі "Челсі" на внутрішній арені. Поттер змушений випускати в основі резервістів на кшталт 18-річного оборонця Холла.

Епідемія травм у лавах "синіх" – одна з причин незадовільних результатів "Челсі" в чемпіонаті Англії. Лондонці здобули лише 2 перемоги за останні 10 матчів АПЛ. Наразі команда Поттера йде десятою у турнірній таблиці та відстала від зони Ліги чемпіонів на 10 очок.

До слова, раніше "Манчестер Сіті" зазнав поразки від "Саутгемптона" та покинув Кубок ліги.

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