ФІФА відхилила апеляцію "Челсі" на трансферний заборону

Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/ChelseaFC)

Лондонці мають право оскаржити це рішення в CAS

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила апеляцію "Челсі" на рішення про заборону реєструвати нових гравців у два найближчі трансферні вікна. Про це повідомила прес-служба організації.

Лондонський клуб не може підписувати футболістів до січня

2020 року через порушення, пов'язаних з реєстрацією та трансферами неповнолітніх футболістів.

Заборона не поширюватиметься на жіночу і футзальну команду "Челсі", крім того, клуб зможе розлучатися з футболістами без обмежень.

Також ФІФА залишила в силі штраф "Челсі" в розмірі 600 тисяч швейцарських франків.

Лондонці мають право оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Подібні санкції вже накладали на каталонську "Барселону", а також мадридські "Реал" та "Атлетіко". У зв'язку з цим новачкам команди, серед яких були такі гравці, як Арда Туран і Дієго Коста, довелося чекати півроку, щоб дебютувати за новий клуб.