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"Челсі" розглядає кандидатуру Зідана на посаду головного тренера

Новини » Спорт    13.02.2019 - 13:33
"Челсі" розглядає кандидатуру Зідана на посаду головного тренера
Фото: Зінедін Зідан (realmadrid.com)

Переговори розпочалися на поточному тижні

Французький фахівець Зінедін Зідан увійшов в число претендентів на посаду головного тренера лондонського "Челсі". Про це повідомляє The Sun.

Керівництво клубу вважає, що екс-наставник "Реала" здатний зміцнити позиції клубу в першій четвірці команд в чемпіонаті Англії.

За інформацією джерела видання, переговори між представниками Зідана і "Челсі" почалися на поточному тижні. На даний момент 46-річний фахівець, який знаходиться без роботи, розглядає варіант продовження тренерської кар'єри в англійській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, керівництво лондонського клубу почало розглядати відставку нинішнього тренера команди Мауріціо Сарри після розгромної поразки від "Манчестер Сіті" в домашньому чемпіонаті (0:6).

Варто зазначити, що раніше з'явилася інформація про те, що іншим претендентом на посаду є нинішній асистент Сарри, а в минулому легенда клубу Джанфранко Дзола. Передбачається, що він буде керувати командою до кінця сезону, поки клуб буде шукати кандидата на постійну посаду.

Саррі очолює команду з літа 2018 року. "Челсі" знаходиться на шостому місці в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідера таблиці "Манчестер Сіті" на 15 очок.

Зідан залишив посаду головного тренера "Реала" після закінчення сезону-2017/18, завоювавши з командою три поспіль перемоги в Лізі чемпіонів.

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